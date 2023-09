Grande Fratello | voce bomba su Rebecca Staffelli | Possibile cambio in corsa

Il2023 ha appena iniziato, ma i retroscena, le indiscrezioni e le avventure dei concorrenti nella Casa hanno già invaso i siti e i social network. Lunedì ...Nella prima puntata del, abbiamo conosciuto i 24 concorrenti in gara: nella Casa di Cinecittà vivranno insieme concorrenti vip e non vip e su alcuni di loro stanno spuntando già le prime segnalazioni. In ...È l'alba di una nuova era per il, ritornato in pompa magna lunedì 11 settembre a riempire le prime serate di Canale 5 dopo ben quattro anni d'assenza. Un'edizione tutta nuova condotta da Alfonso Signorini (...Questa edizione delsarà chiaramente differente delle precedenti. Come già ampiamente anticipato da Alfonso Signorini , secondo gli intenti dell'editore sarà un'edizione che non tollererà scivoloni o ...

Grande Fratello 2023, chi è Angelica Baraldi: la concorrente di Bologna il Resto del Carlino

Tra le concorrenti nip, Angelica Baraldi sta facendo discutere per una segnalazione su di lei e sulla sua situazione familiare: ecco cosa è stato detto!Dal Monte Grappa al Grande Fratello. E iniziato l'11 settembre il nuovo (insidioso) percorso di Giselda Torresan, 34 anni, che ha fatto risuonare nella casa più spiata d'Italia espressioni dialettali ...Grande fratello 2023, Oriana Marzoli rompe il silenzio social sul gioco della Casa Oriana Marzoli si dichiara nostalgica del reality show che l’ha resa tanto popolare in Italia, il Grande Fratello, ...