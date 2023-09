Grande Fratello | via il trash | ma siamo sicuri? Un collega di Giselda mima un rapporto orale

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 settembre 2023)è iniziato lunedì 11 settembre, ma ilè in agguato: la produzione non si è accorta che durante ilmento con i colleghi di Gisella è accaduta una cosa imbarazzante e rozzaè iniziato ma già dalla prima puntata non manca un momento volgare, durante la presentazione di. Anche se la produzione non si è accorta dell’accaduto, tanto che il video è su Mediaset Infinity senza censura. Durante la sorpresa organizzata per la giovane, seconda concorrente del GF, da Alfonso Signorini e cioè ilmento con i suoi colleghi della fabbrica, dalla seconda fila, si vede il suointento ad imitare un. Un gesto rozzo e inaspettato che ha ...