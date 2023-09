Grande Fratello | semplice e un po’ banale

(Di martedì 12 settembre 2023) Vittorio Un’aria nuova. Dopo che la scure di Pier Silvio Berlusconi si è abbattuta su, il reality show è ripartito con un’atmosfera decisamente diversa dalle precedenti. I wannabe e gli pseudofamosi lasciano spazio a persone sconosciute mescolate ad alcune “celebrità”. Del resto quando hai oltrepassato la soglia, l’unica soluzione possibile è fare una vistosa marcia indietro. Certo, di ritorno al passato vero e proprio non si può parlare. Sono cambiati i tempi, le persone normali scelte non sono tutte poi così normali e soprattutto la casa è popolata anche da personaggi famosi. Se in linea teorica la commistione vip/nip è interessante, nella pratica sembra dettata dalla paura di un flop più che da esigenze di racconto. I vip, infatti, sono una sorta di coperta di Linus utilizzata per garantire un certo appeal al debutto e, qualora ce ...

Ilha ufficialmente aperto i battenti. Nella prima puntata andata in onda su Canale 5 l'11 settembre, hanno fatto il loro ingresso nella casa i primi 15 concorrenti, per i quali è già ...Nascono i primi problemi per i concorrenti del2023 . La nuova e inedita edizione Nip e Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini è appena iniziata e già ci sono degli inconvenienti. In particolare, sono spuntate fuori ...Beatrice Luzzi: chi è il misterioso marito della concorrente delBeatrice Luzzi alLa nuova edizione del '' è ufficialmente cominciata. Tra le concorrenti c'è Beatrice Luzzi , ma chi è il misterioso marito ...Nell'impatto è rimasta gravemente ferita una bambina di cinque anni, insieme alla madre e aldi due anni più. Il racconto della madre "La macchina è arrivata come un proiettile verso ...

Grande Fratello 2023, chi è Angelica Baraldi: la concorrente di Bologna il Resto del Carlino

Arriva la prima cena per i concorrenti del Grande Fratello 2023, che prima di iniziare a mangiare iniziano a pregare ...Tra gli emiliano-romagnoli c'è anche Marco Fortunati, tassista e maestro di sci nato sotto le due Torri, e Letizia Petris dal Ravennate ...Al via la nuova edizione del Grande Fratello dove spicca anche la chef Rosy Chin. Un volto conosciuto e che è apparso anche in The Ferragnez… Pronti, via! Il Grande Fratello è iniziato. La nuova ...