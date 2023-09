Grande Fratello | scandalo sui provini di alcuni concorrenti | svelata la verità

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo la prima puntata del, trasmessa eri sera lunedì 11 settembre, Samira Lui, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, confinati in tugurio, si sono lasciati andare ad alcune confessioni sui loroche hanno fatto storcere ulteriormente il naso al pubblico sulla veridicità dei casting. Infatti, a parte Samara Lui che è l’unica concorrente VIP dei quattro, avendo partecipato a L’Eredità, Tale e Quale Show e Miss Italia, gli altri tre sonoNIP che avrebbero dovuto essere scelti tramite il casting. Ma le cose non starebbero così, almeno secondo una segnalazione su Twitter. TreNIP non avrebbero fatto il provino alVittorio Menozzi, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi avrebbero dunque parlato dei ...

Beatrice Luzzi è tra i concorrenti dell'ottava edizione del, motivo per cui in queste ore sta attirando l'interesse di moltissimi spettatori. La sua partecipazione è incominciata ieri, lunedì 11 settembre, e subito l'attrice italiana ha ...Ieri, nel corso della prima puntata della nuova edizione del, Alfonso Signorini ha annunciato che quest'anno la diretta prevista su Mediaset Extra e sul sito ufficiale del programma, si fermerà dalle ore 3 alle ore 9 del mattino . " Le ragioni, ...Ottima partenza per la nuova edizione delVip su Canale 5, che ottiene in media, dalle 21.29 all'1.08, un ascolto di 2.994.000 spettatori con il 23,01% di share. Su Rai1, Il Giovane Montalbano (con un durata molto inferiore, ...Tra tutti i concorrenti che sono entrati nella casa del, Giselda Torresan è sicuramente la più chiacchierata sul web. La sua verve e l'accento marcatamente veneto le hanno permesso di distinguersi all'interno del gruppo, ma anche la sua ...

Prima di dare il via alla nuova edizione del Grande Fratello, il conduttore ha rivelato cosa ha cercato nei casting e quali sono le caratteristiche che hanno permesso ai vari "personaggi" di entrare ...Il nuovo Grande Fratello ha avuto un inizio davvero esplosivo, volendo già rappresentare il cambio di rotta di Casa Mediaset verso un reality show meno controverso e spregiudicato, ...Già emergono i primi dubbi e le prime polemiche riguardo al nuovo Grande Fratello, che, dopo il debutto della sua prima puntata, ha suscitato numerosi interrogativi tra i suoi telespettatori. In ...