Grande Fratello | Rosy Chin commossa sui social prima dell’ingresso nella Casa | “Sto per fare un salto nel vuoto | la parte più difficile sarà…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 12 settembre 2023) Ieri sera è andata in onda lapuntata della nuova edizione del, lache dopo tanto tempo unisce personaggi Vip e persone comuni. A condurre, ancora una volta, Alfonso Signorini, mentre nelle vesti di opinionista per lavolta è Cesara Buonamici. All’angolo, invece, non più Giulia Salemi, bensì Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105 alla suavera esperienza televisiva. Tra i concorrenti c’è anche la chef cinese, molto conosciuta tra i food creator, tant’è che vanta ben 369mila followers, e seguita anche da diversi personaggi famosi tra cui Chiara Ferragni e Fedez.diil suo ingresso, ...