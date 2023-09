Grande Fratello | Rebecca Staffelli in bilico?

(Di martedì 12 settembre 2023) Ilè sempre al centro di attente riflessioni relative a più elementi del suo organigramma e non solo. Sembrano infatti emergere novità relative ad una delle nuove figure della trasmissione:non è piaciuta? Ilha riscontrato a quanto pare qualche intoppo con l’interpretazione dinel ruolo di opinionista social. La decisione di inserirla nel cast è stata presa con entusiasmo, ma la sua performance, pare, non sia riuscita a convincere tutti. Arriva la conferma su, non è piaciuta. Dovranno rivedere la situazione dato che Alfonso è ...

Sabato 30 settembre il regista e sceneggiatore Gabriele Salvatores sarà al centro di un... diretto da Carlo Vanzina e sceneggiato dalEnrico nel 1983. Saranno esposti manifesti, ...... oltre al sette volte iridato, ricordiamo ilRalf, Heinz - Harald Frentzen, Nick Heidfeld ... Non è solo il piùgiovane talento, ma forse anche l'unico al momento ''. All'orizzonte non si ...La telenovela spagnola, in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, ha trovato ora la sua collocazione definitiva dopo l'estate, andando in onda subito dopo la striscia dela partire ...Il dibattito infiammato tra l'Ad di Mediaset e l'ex tronista di 'Uomini e Donne,' Lucas Peracchi, ha scatenato una polemica che fa ancora discutere. Le decisioni prese dalla dirigenza ...

Giselda Torresan, prime polemiche al Grande Fratello: chi è l'influencer ecologista che avrebbe truccato il su ilgazzettino.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...In Tugurio, i due ragazzi immaginano il loro percorso in Casa e sperano di cogliere il massimo da questa grande avventura ...Marco Fortunati è uno dei concorrenti nip dell'edizione del Grande Fratello 2023. Ha 31 anni ed è di Bologna, dove lavora come tassista, ma è anche maestro di sci e istruttore di kitesurf. È fidanzato ...