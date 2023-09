Grande Fratello | quali sono le cifre da pagare in caso di ritiro

Nella serata di ieri, è iniziata la tanto attesa nuova edizione del. Il primo concorrente a varcare la porta rossa è stato Paolo Masella , un giovane macellaio romano di soli 25 anni. Il suo ingresso ha catturato l'attenzione di tutti grazie al suo ...È finalmente iniziato il2023, con la prima puntata che ha visto Alfonso Signorini tornare in veste di conduttore, affiancato dalla giornalista Cesara Buonamici. Tuttavia, nel corso ...Ieri sera è iniziata l'attesissima nuova edizione delcondotta da Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli nei ruoli di opinionista e regina dei social. Tra i concorrenti NIP c'è anche Giuseppe Garibaldi che, ...

Ieri sera, lunedì 11 settembre, è andata in onda la prima attesissima puntata del Grande Fratello. In prima serata su Canale 5, ha preso il via un’edizione del reality all’insegna delle novità. Così, ...Ieri sera è partita la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini. Un grande fratello tutto nuovo all’insegna della normalità. Dopo lo scorso anno, il conduttore ed anche Pier ...