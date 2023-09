Grande Fratello | polemiche anche su Angelica Baraldi per il video di presentazione

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 12 settembre 2023) Nella puntata deldi ieri sera lunedì 11 settembre tra i concorrenti NIP è entrata, che è sembrata riscontrare subito il favore del pubblico per essere una ragazza del popolo e solidarietà per il suo rapporto burrascoso con la famiglia. Però il suodipotrebbe non corrispondere al vero, così come quello di altri partecipanti non conosciuti. Infatti, nelle scorse ore è arrivata una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano che ha fatto mormorare i fan del GF.: cosa diceva neldiè una ragazza di 26 anni di Modena che lavora in un’azienda informatica ...