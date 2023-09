Grande Fratello | incredibile gestaccio durante la prima diretta VIDEO | sul web è bufera

(Di martedì 12 settembre 2023) Il2023 è iniziato e la produzione ha fatto subito una sorpresa a Giselda Torresan, facendo apparire inda uno schermo i suoi colleghi di lavoro di una ditta di stampaggio di materie plastiche. E uno di loro dietro le quinte ha simulato un rapporto orale che non è stato notato da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:16, le anticipazioni della casa Clizia Incorvaia e Paolo, la verità della siciliana: muore a 37 anni ex concorrente dopo un malore improvvisoAnticipazioni, in arrivo i primi colpi di scenaAnticipazioni, ...

Nelle ultime ore, l'ex concorrente delha pubblicato le foto delle ferite subite all'occhio. Si tratta dei danni relativi all'incidente che gli ha causato un trauma facciale. Il ...Ieri, lunedì 11 settembre, ha preso il via la nuova edizione del, in onda in prima serata su Canale 5. Quest'anno come opinionista social ci sarà una voce nota di Radio 105: la nostra speaker Rebecca Staffelli . Da sempre appassionata del mondo ...Leggi Anche '', entrati i primi 15 concorrenti: 5 finiscono nel tugurio

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Ottima partenza per la nuova edizione del ‘Grande Fratello’ su Canale5, che ottiene in media, dalle 21.29 all’1.08, un ascolto di 2.994.000 spettatori con il 23.01% di ...I concorrenti Nip del Grande Fratello 2023 non hanno fatto i provini Scoppia il caos per una frase detta in diretta da uno dei gieffini.