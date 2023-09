Grande Fratello | il collega di Giselda Torresan mima un rapporto orale in diretta | VIDEO

(Di martedì 12 settembre 2023) L’intenzione più volte annunciata era quella di unnuovo, lontano dal trash, e che raccontasse storie di persone comuni. Eppure la prima puntata del nuovo corso del Gf, iniziato ieri sera su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini, cade subito in un imprevisto incidente piuttosto volgare. Durante la presentazione di una delle concorrenti entrate nella Casa,, una ragazza veneta che fa l’operaia, il conduttore si èto con Borso del Grappa (Treviso), dove erano presenti alcuni colleghi di lei. Un modo per dare un in bocca al lupo aper questa nuova avventura. Qualcosa però va storto. Al momento dei saluti, un uomo in seconda fila hato unsessuale, per poi ...

... i 100 milioni di euro che Berlusconi desiderava finissero alPaolo, gli altrettanti per ... Mentre "gratitudine" è stata espressa da parte di tutti per Danilo Pellegrino, ad di Fininvest,......Morara dopo che ilMarco, cestista della Virtus Imola, sabato sera ha vinto il derby di Supercoppa contro l'Andrea Costa. 'Grazie Aeronautica per avermi scelta e accolta in questa...Al ' GF Party ', Rebecca Staffelli rivela cosa ha provato quando ha ricevuto la chiamata di Alfonso Signorini che le proponeva un ruolo tutto suo al ''. ' Una sensazione bellissima - racconta Staffelli - . Mi arriva questa telefonata, mancavano trenta minuti alla diretta in radio. Quando mi è stato proposto questo ruolo ero in ...

Il nuovo Grande Fratello è cominciato con il botto, all'insegna della nuova politica di Casa Mediaset che mira a un reality show meno volgare e trash. Ma le sorprese della diretta sono sempre dietro l ...Lorenzo del Grande Fratello svela un dettaglio choc sul contratto. Dopo la puntata, il calzolaio fa uno scivolone : ecco cosa è successo.