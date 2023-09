Grande Fratello” | il collega dell’operaia nip mima un rapporto orale in diretta

Leggi su howtodofor

(Di martedì 12 settembre 2023) Momenti diimbarazzo durante la prima puntata della nuova edizione del “”. A rovinare la festa ad Alfonso Signorini & company sono i colleghi di Giselda Torresan, la seconda nip ad entrare nella casa di Cinecittà. Prima di varcare la porta rossa, l’operaia veneta con la passione per la montagna ha ricevuto una sorpresa. I suoi colleghi di lavoro si sonoti per un veloce saluto. Giselda Torresan (Foto da video)Il datore di lavoronip: “E’ l’unica donna in fabbrica” Il conduttore ha dato la parola a Giampietro, datore di lavoro di Giselda. “La amiamo, non possiamo non lasciarla libera. E’ uno spirito libero, deve vivere la sua esperienza. Ci manca tantissimo. E’ l’unica donna della fabbrica, è fantastica”. “Che bella sorpresa, gli voglio ...