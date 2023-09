Grande Fratello | giorno 1 | commenti al live

(Di martedì 12 settembre 2023)1 In questo post potrete commentare ildella nuova edizione del! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Al ' GF Party ', Rebecca Staffelli rivela cosa ha provato quando ha ricevuto la chiamata di Alfonso Signorini che le proponeva un ruolo tutto suo al ''. ' Una sensazione bellissima - racconta Staffelli - . Mi arriva questa telefonata, mancavano trenta minuti alla diretta in radio. Quando mi è stato proposto questo ruolo ero in ...La prima puntata del '' si conclude con le prime nomination . Entrati nella Casa, una volta fatte tutte le presentazioni, i concorrenti vengono messi alla prova con le nomination. Il padrone di casa Alfonso ...... che ora lo hanno portato a compiere un atto ingiustificabile e forse l'errore piùdella sua ... "Siamo con te" Vai alla Fotogallery

Lunedì 11 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2023. Cinque concorrenti sono finiti in nomination, ma non rischiano l’eliminazione: il preferito a pubblico sarà immune dal ...Gli ascolti della prima serata dell'11 settembre 2023 premiano il Grande Fratello Ecco i dati ...