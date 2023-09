Grande Fratello | è già trash | un collega di Giselda imita un rapporto orale

Leggi su today

(Di martedì 12 settembre 2023) Tanto rumore per nulla e mesi di promesse già sfumate. Ilè sempre dietro l'angolo, e lo dimostra anche la prima puntata del, reality show che avrebbero dovuto ripulire dalla volgarità, ma che in tal senso è già partito male. Durante unmento in diretta undi...