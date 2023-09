Grande Fratello | Daniele Dal Moro sbotta su Twitter e lancia l’insulto choc | “Si riferisce ad Alfonso Signorini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) “Pelato infame!”. Due sole parole che però creano il caso. SuDalcinguetta facendo sorgere in molti il dubbio che il due volte ex gieffino e pure ex tronista si stesse rivolgendo ad. Nelle scorse ore, infatti, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il conduttore si è scusato per il cast delVip dello scorso anno, che ha dato il peggio di sé in troppe occasioni: “Bisogna avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast, perché questo va detto. Purtroppo non siamo perfetti, ognuno di noi si è assunto le sue responsabilità, anch’io mi ero innamorato – tra virgolette – di persone che poi nel corso del programma mi hanno profondamente deluso” ha spiegato, proseguendo: ...