Grande Fratello | chi sono i concorrenti Vip e Nip della prima puntata

Ieri, lunedì 11 settembre 2023, su Canale 5 è ufficialmente partita l'ottava edizione del, il reality show condotto da Alfonso Signorini . Nel cast anche il calzolaio Lorenzo Remotti che, parlando con gli altri concorrenti dopo la diretta , si è lasciato andare a una ...Ilè ufficialmente tornato: dopo quattro anni di assenza dalle scene televisive il reality per antonomasia ha finalmente fatto il suoritorno nella prima serata di Canale 5 di ...Siete tra coloro che fanno parte della categoria degli insonni e che puntavano sulla diretta del24 ore su 24 per poter godere di un po' di compagnia durante la notte Ebbene, stiamo per darvi cattive notizie: in questa nuova edizione, infatti, la diretta si fermerà alle 3 di ...

Si chiama Lorenzo Remotti, ha 37 anni, vive a Novi Ligure ed è il nuovo concorrente della casa più famosa d'Italia, il Grande Fratello.Scopriamo chi è Rosy Chin, la chef volto noto di Giallo Zafferano approdata al Grande Fratello 2023: ecco la sua storia!