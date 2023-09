Grande Fratello | che lavoro fanno gli sconosciuti nella Casa

Nella nuova edizione del, ripartita ieri, 11 settembre, su Canale5 , tra le nuove concorrenti nip della Casa abbiamo conosciuto Rosy Chin , chef e blogger italo cinese che, a quanto pare, non è poi così nip ...... con buoni ascolti "nonostante - ha ricordato con legittimo orgoglio Vespa nel corso della presentazione del programma - la concorrenza su Canale 5 schieri programmi come '' e 'Isola ...Alfonso Signorini è tornato alla ribalta come conduttore del, ma questa volta con una quinta edizione che promette di essere un'esperienza unica, mescolando concorrenti 'vip' e 'nip'. ...Dopo la guerra al trash dichiarata dal patron Mediaset, Pier Silvio Berlusconi , sono già sorti i primi problemi per i concorrenti del2023 . La nuova e inedita edizione Nip e Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini è appena partita. Ma deve fare subito i conti con alcune criticità. In particolare, sono ...

Il collega di Giselda Torresan mima un rapporto orale in diretta, il GF non fa in tempo a censurare Fanpage.it

Dopo 24 anni di fidanzamento Joshua Kalman è diventato il marito di Cesara Buonamici. La coppia si è sposata lo scorso anno. Il medico israeliano stava… Leggi ...Dopo la prima puntata del Grande Fratello l'attenzione del pubblico è tutta rivolta ai nip, che sono entrati nella Casa e che vivranno insieme ai vip ...Tra le nuove concorrenti nip del GF c'è anche Rosy Chin: chef e blogger che a quanto pare è già apparsa in alcune trasmissioni tv. Vediamo insieme quali!