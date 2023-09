Grande Fratello | boom di ascolti per la prima puntata ma gli autori sono preoccupati

(Di martedì 12 settembre 2023) C’era tanta curiosità per la nuova edizione dele le previsioni delladirettastate rispettate: glistati molto alti, con una media del 23% di share, quasi tre punti in più rispetto al debutto della passata stagione. I primi concorrenti, non a caso, hanno suscitato interesse, anche se le interazioni sui social nonstate così numerose come in passato. Per tale motivo, ma anche per il calo diverso la fine della, i vertici sarebbero perplessi.: è cominciata la nuova edizione La nuova edizione delè partita all’insegna dei nip e dei vip, i quali conviveranno sotto lo stesso tetto ...

È l'alba di una nuova era per il, ritornato in pompa magna lunedì 11 settembre a riempire le prime serate di Canale 5 dopo ben quattro anni d'assenza. Un'edizione tutta nuova condotta da Alfonso Signorini (...Ieri, 11 settembre, su Canale5 è ripartita la nuova edizione del: con la conduzione di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici come unica opinionista, il reality di Mediaset si è mostrato al suo pubblico in una nuova veste. La prima importante novità, ...Anita Olivieri è una nuova concorrente Nip del. Lei è stata l'ultima ad entrare ieri nella spiatissima Casa, dopo aver fatto la conoscenza di Garibaldi. Potrebbe nascere una coppia storica Questo non ci è dato sapere (ma ......9 milioni di spettatori e 23% di share " non deponga esattamente a favore dell'umanità, ma riusciamo ancora a capire che questa manfrina del "tutto nuovo", aperto ai vip e "alla ...

Grande Fratello 2023, chi è Angelica Baraldi: la concorrente di Bologna il Resto del Carlino

Nella prima puntata del Grande Fratello, abbiamo conosciuto i 24 concorrenti in gara: nella Casa di Cinecittà vivranno insieme concorrenti vip e non vip e su alcuni di loro stanno spuntando già le ...Dal Monte Grappa al Grande Fratello. E iniziato l'11 settembre il nuovo (insidioso) percorso di Giselda Torresan, 34 anni, che ha fatto risuonare nella casa più spiata d'Italia espressioni dialettali ...Grande fratello 2023, Oriana Marzoli rompe il silenzio social sul gioco della Casa Oriana Marzoli si dichiara nostalgica del reality show che l’ha resa tanto popolare in Italia, il Grande Fratello, ...