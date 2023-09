Grande Fratello | anche Angelica Baraldi ha mentito nella sua clip di presentazione? La segnalazione

Leggi su isaechia

(Di martedì 12 settembre 2023)è una dei quindici concorrenti ufficiali delpresentati ieri sera in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini ha anticipato ladidella giovane informatica, parlando già dei suoi problemi familiari, in particolare col papà dal quale si sarebbe, a detta sua, distaccata. Effettivamente, nel video, la modella ha palesato chiaramente: Sono, ho 26 anni, sono di Modena e lavoro in una azienda informatica. Sono una iperattiva, non sto mai ferma. Ho fatto qualsiasi tipo di sport. Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono stati sempre molto ingombranti nei miei confronti. Quindi ho deciso di abbandonare la mia famiglia. Credevo fosse giusto per il mio futuro. Questo ha creato una ...