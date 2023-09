Grande Fratello | altro rifiuto per Alfonso Signorini | una modella si tira fuori dal programma

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 12 settembre 2023) La nuova edizione delnon avrà Sara Croce, l’ex Bonas di Avanti un, tra i suoi concorrenti. La ragazza veniva data nelle scorse settimane come probabile concorrente VIP del reality, ma ha deciso di esporsi in una intervista a Superguidatv mettendo fine alle voci e spiegando il motivo per il quale non ci sarà: “Non voglio aggiungere di più di quello che è stato detto, perché è stato detto tanto. Non parteciperò alquest’anno, questo è ovvio. Non so se mi sarebbe piaciuto esserci. Se c’è unreality all’orizzonte? Sì, ma per scaramanzia non te lo dico. C’è unche mi piacerebbe molto fare, vediamo”. Dunque, Sara Croce potrebbe partecipare presto a unreality....