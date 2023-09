Grande Fratello 2023 | ecco i nuovi concorrenti

(Di martedì 12 settembre 2023) E’ ufficialmente partita la nuova edizione del. La nuova edizione, partita ieri in prima serata, ha visto l’introduzione di una primanovità: l’introduzione e la mescolatura traVip e Nip. La storia delIl “” è un reality show televisivo originato dall’omonimo format olandese chiamato “Big Brother”. Il concetto principale del programma coinvolge un gruppo di persone, chiamate “” o “coinquilini”, che vengono costantemente monitorate tramite telecamere mentre vivono insieme in una casa appositamente progettata e isolata dal mondo esterno. Questisono completamente immersi nella casa del ...

Nelle ultime ore, l'ex concorrente delha pubblicato le foto delle ferite subite all'occhio. Si tratta dei danni relativi all'incidente che gli ha causato un trauma facciale. Il ...Ieri, lunedì 11 settembre, ha preso il via la nuova edizione del, in onda in prima serata su Canale 5. Quest'anno come opinionista social ci sarà una voce nota di Radio 105: la nostra speaker Rebecca Staffelli . Da sempre appassionata del mondo ...Leggi Anche '', entrati i primi 15 concorrenti: 5 finiscono nel tugurio

Il Grande Fratello è ufficialmente tornato: dopo quattro anni di assenza dalle scene televisive il reality per antonomasia ha finalmente fatto il suo grande ritorno nella prima serata di Canale 5 di ...La prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello condotta consecutivamente da Alfonso Signorini, andata in onda lunedì 11 settembre 2023, si apre sulla famosa leva che spegne le luci: in que ...