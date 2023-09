Grande Fratello 2023 2024 | Giselda Torresan Ha Ingannato Il Pubblico! Ecco La Prova!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 12 settembre 2023): la concorrente nipsi è presentata come un’operaia e una persona semplice. In realtà, però, sarebbe un influencer, come dimostra il profilo Instagram…è una delle concorrenti di questa nuova edizione del. Lafa parte del cast nip, dato che si è presentata come un’operaia sconosciuta al mondo dello spettacolo e dei social. Qualcosa, però, dimostra che non è esattamente così, e cheha modificato i suoi profili che prima invece la indicavano come un’influencer.non è solo un’operaia? La verità su Instagram!...