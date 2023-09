Gran successo per la pastasciuttata benefica in favore di Mortegliano

(Di martedì 12 settembre 2023) La ventinovesima edizione di Friuli DOC si è conclusa nel migliore dei modi. Laorganizzata dalla Pro Loco di Zompicchia e dal Comune di Udine ha ottenuto unde riscontro di pubblico, con oltre 500 persone che si sono riunite in Piazza Venerio, nello stand riservato alla Pro Loco nel corso di Friuli DOC, per godersi un piatto di pasta all’insegna della solidarietà. Tutto il ricavato della cena è stato devoluto al Comune diper sostenere parte dei costi di riparazione della casa di riposo, gravemente danneggiata a causa delladine dello scorso luglio. In totale sono stati raccolti circa 5200 euro con la vendita dei piatti di pasta, a cui si vanno a sommare circa 7300 euro che sono stati donati direttamente sul conto corrente creato con il supporto di CrediFriuli a nome del Comune di ...

