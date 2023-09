GP Singapore | Verstappen cerca la prima | 250 GP per Perez

(Di martedì 12 settembre 2023) Per Maxè un tabù da sfatare, per Sergioil fine settimana dei 250 GP in carriera. Per entrambi i piloti della Red Bull , dunque, il GP diha un motivo in più per essere una ...

Max, asolamente 2 podi Maxnon ha mai vinto sul circuito di Marina Bay. In sei partecipazioni ha chiuso sul podio solamente in due occasioni (2° nel 2018, 3° nel 2019) , un ...e un tabù da sfatare Maxnon ha mai vinto ae il 2023 sembra quanto mai l'occasione adatta per 'colmare' questa lacuna. Il pilota olandese un anno fa compromise il weekend per un pasticcio in Q3 da parte ...Marischia di far tornare la scuderia di Maranello con i piedi per terra, viste le ... Max, giunto a quota dieci successi consecutivi nel 2023, si sta avviando verso il terzo ...Prossima tappa:. Potrebbe essere l'occasione per correre ancora bene, davanti, ma sempre alle spalle di Red Bull che punterà a proseguire la striscia di vittorie di. Sul GP d'...

Fine settimana importante per entrambi i piloti Red Bull: Verstappen non ha mai vinto a Singapore, mentre per Perez quella di domenica sarà la gara numero 250 in carriera ...Max Verstappen sta correndo un campionato a parte, ed è pronto per la conquista del terzo titolo. Il campione ha però un rimpianto. La F1 è pronta per il rush finale lontana dall’Europa, con il Gran ...Così Verstappen in vista del Gran Premio che riconosce come il ... penso che i tempi sul giro saranno molto più veloci. Singapore sarà probabilmente il fine settimana più impegnativo delle prossime ...