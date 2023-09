Governo | Schlein | “Meloni torna da FdI con un pugno di mosche | la destra sceglie un nemico al giorno ma non dà risposte agli italiani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) “Giorgiasiccome dopo un anno dita dal partito di cui è capa assoluta con undiin mano, qualche reato ideologico e nessuna cosa da rivendicare se non i reati contro i rave party, ci sta dando ragione sul fatto che in un anno non sono riusciti ad affrontare le difficoltà deglie delle italiane”. Così Elly Schelin, segretaria del Pd, fuori dalla sede di Via del Nazareno. “Con gli attacchi alle opposizioni di certo possono cercare un, ma non possono daree portare il pane nelle case in cui manca, non possono aumentare i salari o le pensioni, bloccare la batta per il salario minimo, così come non sono riusciti ad evitare il rincaro della benzina – dice ancora ...