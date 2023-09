Governo | Meloni | inizia partita più dura | non ci disarcioneranno

(Di martedì 12 settembre 2023) "Abbiamo alle spalle mesi incredibili, penso che rimarranno per sempre scolpiti nella nostra memoria, e speriamo non solo nella nostra. Personalmente, sono mesi dei quali vado molto orgogliosa. Per ...

"Abbiamo alle spalle - ha rimarcato- mesi incredibili, penso che rimarranno per sempre ... Per me stessa, per potermi guardare dopo quasi un anno alla guida deldella Nazione e vedere ...E la corsa contro il tempo è pressante soprattutto per ilguidato da Giorgia, determinato a tenere fede all'impegno di chiudere la saga di Ita con il placet dell'Ue sull'accordo di ...Dopo il maxiblitz e l'arrivo di Giorgia, i clan reagiscono con le "stese". Don Maurizio Patriciello : "Chi criticava l'esecutivo si vergogni". Matteo Piantedosi presiederà un vertice venerdì a Napoli. E Giuseppe Valditara promette ...

Il governo continua a tenere famiglia: alla guida dell’Iss arriva Rocco Bellantone, è parente del… Il Fatto Quotidiano

La premier: l'Italia ha un’economia più solida, ha maggiore credibilità e centralità a livello internazionale, ha una stabilità e una visione ...Home » Canali » Politica » Meloni all’Assemblea Nazionale FdI: “In un anno abbiamo reso l’Italia migliore” ...