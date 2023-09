Golf | Pga Championship | il team Europe si allena in Inghilterra per la Ryder Cup

(Di martedì 12 settembre 2023) I 12 giocatorii dellaCup di Roma, nonché il capitano e quattro dei cinque vicecapitani, si sfidano nel Bmw Pga, torneo delle Rolex Series del DP World Tour arrivato quest’anno alla 69esima edizione. Dal 14 al 17 settembre in, a Virginia Water, in gara ci saranno sei tra i migliori quindici al mondo. Dal nordirlandese Rory McIlroy (secondo) allo spagnolo Jon Rahm (terzo), dal norvegese Viktor Hovland (quarto), agli inglesi Matt Fitzpatrick (ottavo), Tyrrell Hatton (tredicesimo) e Tommy Fleetwood (quattordicesimo). Gli italiani in gara sono i fratelli Molinari, Francesco ed Edoardo, entrambi tra i vicecapitani delallaCup di Roma, e Guido Migliozzi. A difendere il titolo ecco invece l’irlandese Shane Lowry, ...

Il golf femminile ha una nuova regina, Ruoning Yin. Per la prima volta dal novembre 2017 (Shanshan Feng), c'è una proette cinese al primo posto nella classifica mondiale. "Ho la pelle d'oca, questo è ...Dopo aver provato il percorso del Marco Simone Golf & Country Club, gli europei sono volati in Inghilterra per una prova generale di Ryder Cup. Il Bmw Pga Championship metterà in palio un montepremi ...Team Europe al gran completo ha provato il campo della Ryder Cup. Luke Donald esalta i vicecapitani Molinari e spiega che con lo ...