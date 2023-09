Gli attacchi a Gentiloni indeboliscono l’Italia Meloni? Bene sulla Cina Parla Gozi

Leggi su formiche

(Di martedì 12 settembre 2023), male in Europa. Se dovessimo riassumere in poche parole il pensiero di Sandromentare europeo di Renew Europe, sull’operato del governo italiano, potremmo dirla così. Il fuoco incrociato del premier Giorgiae dei due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, contro il commissario Paolo“non fanno per nienteal, ma è un modo per cercare un alibi per i loro insuccessi. Non sono stupito: è più forte di loro”. Mentredecisione di uscire dalla Via della Seta, dice a Formiche.net l’eurodeputato, “ha fatto la scelta giusta”., partiamo dai rapporti tra Roma e Bruxelles.ha cercato di ...