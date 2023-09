Giustizia | Costa Az | ' ministero ha scritto 141mila euro su bilancio per commissione riforma'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Ildellasostiene di aver speso solo 700per la inutile e dannosaper ladell'ordinamento giudiziario? Allora perché neldello Stato compare la cifra dialla voce 'Commissioni per ladell'ordinamento giudiziario' che neanche in fase di assestamento è stata ritoccata? Diper ladell'ordinamento giudiziario ce n'è una, ed è quella zeppa di magistrati nominata da Nordio. E lo stanziamento non è del 2005, ma del 2023. Rispondano a questa domanda: è vero o è falso quantoneldello Stato? Se è falso è un problema serio, perché si tratta ...