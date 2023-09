Giunta | i’ vorrei che tu e Guccini ed io sentissimo solo canzonette

Leggi su linkiesta

(Di martedì 12 settembre 2023) Qualche tempo fa, Claudioha recensito un mio libro. A un certo punto della recensione diceva – cito a spanne – che non avevo i tic accademici, non essendo laureata, e questa era una forza ma anche un limite, perché insomma mica si può pensare che raccontare quel che ti è successo all’asilo valga quanto citare quel che è successo all’università a Kant. La trovai una critica molto tenera –uno cresciuto al liceo classico e residente in ambiente accademico può pensare che una che sceglie di raccontare cosa le è successo all’asilo lo faccia per mancanza di alternative e non perché ha scientemente deciso che sia più utile che dire al lettore «Ehi, ho letto i libri giusti» – e probabilmente me ne sarei dimenticata dopo dodici secondi. Ma la recensione uscì di domenica, e il lunedì mattina alle otto mi telefonò un editore con cui parlo raramente, ...