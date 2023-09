Giugliano | sosta a pagamento | costi in centro e periferia e come funzionano gli abbonamenti

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 12 settembre 2023) È ripartito da ieri il servizio di. Le strisce blu sono nuovamente attive dopo quasi tre anni di stop ma almeno per questa prima settimana non saranno effettuate multe a chi non esporrà il ticket. In L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.