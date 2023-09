Giornalista molestata in diretta Ma per l’uomo finisce malissimo | cosa è successo poco dopo

(Di martedì 12 settembre 2023) “Per quanto ancora vuoi chiedermi per quale trasmissione sto lavorando? Dovevi davvero toccarmi il sedere? Sto facendo un intervento in, sto lavorando”. “Ti ho toccato il sedere? Scusami, non volevo toccarti”. Questo lo scambio di battute tra unache si trovava a girare un servizio in strada e un passante. Durante la, il presentatore del canale ha chiamato la polizia spiegando la situazione e il molestatore è stato fermato e arrestato. Rivolgendosi alla collega, il presentatore ha detto: “Stai facendo il tuo lavoro come hai sempre fatto e arriva un imbecille che ti tocca il sedere senza alcun diritto. Onestamente, lami fa infuriare”. Leggi anche: “Masuccede qui?”. Sesso choc in aereo, prima lo steward, poi tutti i passeggeri ...

Un uomo è stato arrestato a Madrid dopo aver molestato laIsa Balado che stava raccontando in diretta i dettagli di una ...Anche Mediaset España ha diramato un comunicato in cui esprime la massima solidarietà alla"dopo la situazione assolutamente intollerabile che ha vissuto oggi".La7.it - Un uomo è stato arrestato a Madrid dopo aver molestato sessualmente laIsa Balado , del canale televisivo spagnolo Cuatro . Lo spiacevole episodio è accaduto mentre la cronista ...Anche la Spagna ha la sua Greta Beccaglia . Proprio come l'inviata di una tv toscanada un tifoso al termine di Empoli - Fiorentina, ladel programma di Cuatro En boca de todos , la giovane Isa Balado , è stata avvicinata da un passante durante un collegamento in ...

Spagna, giornalista molestata in diretta tv da un passante: l’uomo è stato arrestato Corriere TV

Spagna, giornalista molestata in diretta tv da un romeno: arrestato ilGiornale.it

La polizia di Madrid ha arrestato per aggressione sessuale un uomo che ha molestato una giornalista mentre stava conducendo un servizio in diretta per il programma ‘En boca de todos’, sulla rete ...Durante un collegamento televisivo, un passante ha toccato il sedere di una reporter . Su X la ministra dell’Uguaglianza Montero: «Ciò che fino ad ora era `normale” non lo è più» ...Il video dell'accaduto, diffuso dalla stessa emittente spagnola, è diventato virale: un uomo si avvicina alla reporter e di spalle le tocca il sedere ...