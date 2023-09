Giorgio Ambrosoli | la morte dell’avvocato | da chi fu ucciso?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 12 settembre 2023)fu assassinato l’11 luglio 1979 a Milano da William Joseph Aricò, un sicario pagato dal banchiere Michele Sindona, che gli sparò. Qualche tempo prima, infatti, l’avvocato, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, indagò sulle attività finanziarie del faccendiere e criminale siciliano Sindona, ottenendo pressioni e minacce di. L’omicidio diEra una tranquilla sera d’estate.aveva deciso di guardare il pugilato in TV con alcuni amici, nella sua casa di via Morozzo della Rocca 1, in una tranquilla zona di Milano. Al termine della riunione informale, l’avvocato uscì per riaccompagnarli alle loro abitazioni. In quel momento un uomo si avvicinò a lui. Era il malavitoso l’italo-americano William Joseph ...