Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio | la trama del film

(Di martedì 12 settembre 2023) Ladi– Ildel, docu fiction del 2019 racconta i cinque anni in cui l’avvocatoha indagato sui fatti legati alla Banca Privata Italiana e sulla figura del faccendiere Michele Sindona. A fare da voce narrante sono soprattutto le parole del maresciallo della Guardia di Finanza Silvio Novembre, che ha accompagnato professionalmente. A lui si affiancano anche Alessio Boni, Dajana Roncione e Fabrizio Ferracane a gestire la parte dedicata alla fiction proprio nei panni die di Sindona. Ladi– Ildelsi concentra in uno specifico lasso di tempo, ossia quello che va ...

BANCARIO " Capitolo 4 MICHELE SINDONA Michele Sindona siciliano, banchiere d'assalto e membro della loggia segreta P2, coinvolto nell'affare Calvi e nell'omicidio dell'Avv., collegato con cosa nostra, morì avvelenato da un caffè al cianuro di potassio mentre era ricoverato nel carcere di Voghera. Prima del suo arresto visse per un lungo periodo in ...Umberto, presidente della fondazione Banca Popolare di Milano, figlio diliquidatore della Banca Privata Finanziaria di Michele Sindona e vittima di Cosa Nostra, riceverà ...Martedì 11 luglio 2023, alle ore 16.00, presso il Teatro Comunale "Mario Scarpetta" di Sala Consilina, nell'anniversario della morte di, l'Ordine degli Avvocati di Lagonegro presenta la prima edizione di "Caduti per la toga". L'AssociazioneSalerno, patrocinante della manifestazione, sarà presente ...

Nato a Milano da una famiglia rispettata (suo padre era un prestigioso legale), Giorgio Ambrosoli si specializzò nel settore fallimentare delle liquidazioni coatte amministrative. Era cioè un pubblico ...Cosa Nostra ha aiutato gli Alleati nello sbarco del 1943 E se sì quale vantaggio avrebbe ottenuto Siamo all’inizio del 1986 Michele Sindona è alla sbarra per l’omicidio di Giorgio Ambrosoli. Intervi ...Buon compleanno Simona Salvi, Giacomo Losi, Claudio Durigon, Gabriele Milone, Lino Chillotti, Liliana Segre, Giancarlo Galan, Guido Clericetti, Marina ...