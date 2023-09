Giorgia Meloni | gag sul saluto con la mano destra | “Meglio l’altra…”

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Piccola gag della presidente del Consiglioin apertura dei lavori dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, oggi a Roma. Nel video che sta rimbalzando sui social, girato da fotografi e cameramen ammessi 'al giro di tavolo', la leader di Fdi accenna unalzando lama poi, scherzando, cambia subito lato alzando il braccio sinistro e dicendo con un sorriso ''forse èquesto", con un chiaro riferimento alro. Subito è partito l'applauso dei delegati, già presenti in sala. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

La battura della presidente del Consiglio in apertura dei lavori dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia Piccola gag della presidente del Consiglioin apertura dei lavori dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia , oggi a Roma. Nel video che sta rimbalzando sui social, girato da fotografi e cameramen ammessi 'al giro di tavolo',...Lo scrive su X, postando un video dell'assemblea nazionale di Fdi, e riportando, in particolare, il passaggio della sua relazione sulle elezioni europee e il richiamo alla ...Roma, 12 set. " Piccola gag della premierin apertura dei lavori dell'assemblea nazionale di Fdi, oggi a Roma. Nel video, che sta rimbalzando sui social, girato da fotografi e cameran ammessi 'al giro di tavolo, la leader di ...Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la premierall'Assemblea di Fdi. Caivano senza pace, nuovo raid in pieno giorno: esplosi 19 colpi - Advertisement -

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Stiamo dando alla Nazione una strategia che non aveva da anni, un orgoglio che aveva dimenticato e una stabilità che è alla base di ogni vero cambiamento possibile. Questo ...La puntata del programma di approfondimento giornalistico di La7 è iniziata con un simpatico siparietto tra Vittorio Sgarbi e la conduttrice di Tagadà Tiziana Panella. "Io sono un sottosegretario del ...Roma, 12 set. (Adnkronos) – Piccola gag della premier Giorgia Meloni in apertura dei lavori dell’assemblea nazionale di Fdi, oggi a Roma. Nel video, che sta rimbalzando sui social, girato da fotografi ...