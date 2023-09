Giorgia Meloni | gag sul saluto con la mano destra | “Meglio l’altra…”

(Di martedì 12 settembre 2023) La battura della presidente del Consiglio in apertura dei lavori dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia Piccola gag della presidente del Consiglioin apertura dei lavori dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, oggi a Roma. Nel video che sta rimbalzando sui social, girato da fotografi e cameramen ammessi ‘al giro di tavolo’, la leader di Fdi accenna unalzando lama poi, scherzando, cambia subito lato alzando il braccio sinistro e dicendo con un sorriso ”forse èquesto”, con un chiaro riferimento alro. Subito è partito l’applauso dei delegati, già presenti in sala. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Faccio appello al presidente del Consiglioe a tutto il governo italiano affinché si adottino provvedimenti di urgenza. Il territorio non è in grado di reggere tale onda d'urto, la cui ...La battura della presidente del Consiglio in apertura dei lavori dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia Piccola gag della presidente del Consiglioin apertura dei lavori dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia , oggi a Roma. Nel video che sta rimbalzando sui social, girato da fotografi e cameramen ammessi 'al giro di tavolo',...È, secondo quanto si apprende da alcuni partecipanti all'incontro, uno dei ragionamenti affrontati dalla presidente del Consiglionella sua relazione all'assemblea nazionale di Fdi . ...Lo scrive su X, postando un video dell'assemblea nazionale di Fdi, e riportando, in particolare, il passaggio della sua relazione sulle elezioni europee e il richiamo alla ...

"Giorgia Meloni lamenta nel nuovo libro "il fango gettato su di lei e sulla sua famiglia". Piena solidarietà! Ma la premier non sarà mai credibile sul tema finché non si scuserà pubblicamente per ciò ...All'Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha ricevuto una standing ovation. Ha parlato della "vera sfida" della Legge di Bilancio e ha espresso la sua frustrazione verso la sinistra ...Così la premier Giorgia Meloni ha aperto i lavori dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, oggi a Roma. Nel video la leader di Fdi accenna un saluto alzando la mano destra, ma poi, scherzando, ...