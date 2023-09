Le parole di Eugenio, presidente della Regione Toscana, sui possibili lavori di ristrutturazione del Franchi Eugenioha parlato a Radio Bruno dello stadio della. PAROLE - "Se invece che su 200 milioni si può contare su 130 milioni io prenderei un architetto, e gli direi di fare le cose che veramente ...... ha spiegato, secondo cui 'davanti ai progetti fantasmagorici, bellissimi, che con il concorso di progettazione venivano fuori, noi non ci siamo, perché lasulla partita riguardante ...... un percorso da coprire in 15 - 20 minuti con fermate, distanti circa un chilometro l'una dall'altra, meno ravvicinate dunque rispetto alla tranvia. "E qui - sottolinea- è ......che l'aveva inserita nel suo programma elettorale e per la quale ha spinto fin dall'inizio del suo mandato. Si tratta di un'infrastruttura importantissima per tutta la Piana...

Giani: “Comprendo Commisso. Sul Viola Park tutti stanno facendo il massimo” Fiorentina.it

Giani: «La Fiorentina non più il Franchi, ma servono 130 milioni» Calcio News 24

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si così espresso sul tema della burocrazia in Italia: "Capisco lo stato d'animo di Commisso che torna qui per investire e che poi ...Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si così espresso sul tema della burocrazia in Italia: "Capisco lo stato d'animo di Commisso che torna qui per investire e che poi ...Tranvia, ferrovia, strade, autostrada e aeroporto, portando avanti anche il progetto del parco agricolo della piana. Il futuro dei trasporti e della viabilità del territorio si scrive insieme: con una ...