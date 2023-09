Gesesa | la situazione torna alla normalità | le parole del presidente Domenico Russo

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl video pubblicato dastoppa ogni polemica: alle ore 5.27 di questa mattina, l’erogazione idrica presso il serbatoio dei Gesuiti è stato riaperto. Una tabella di marcia rispettata in pieno, con lache è andata a regime negli ultimi minuti: “Mi riferiscono – ha dichiarato il– che all’ospedale San Pio è arrivata dopo poco la riapertura del serbatoio e alle scuole Alberti e Giannone prima dell’orario di entrata. Allo stato mi riferiscono che è ripristinata quasi ovunque. Ci sono inevitabili casi di problemi di pressione ed residui nei filtri in alcune zone. Le squadre disono ininterrottamente sul campo per risolverli verificando condotte, filtri, stabilizzatori e sfiati. I distretti sono diversi e i ...

Si tratterà di trenta ore di black out idrico non determinato né dal Comune né dalla, ma a ...ha concluso il Sindaco di Benevento - servirà in futuro ad essere informati in caso di...Preciso chenon ha la responsabilità della manutenzione di fontane e fontanini presenti in ... Ed allora, che ciascuno faccia la propria parte, prima che ladiventi irrecuperabile. La ...Si tratterà di trenta ore di black out idrico non determinato né dal Comune né dalla, ma a ...ha concluso il Sindaco di Benevento - servirà in futuro ad essere informati in caso di...

Interruzione idrica a Benevento, Gesesa fa il punto della situazione ... NTR24

GESESA comunica che alle ore 5.30 circa, ripristinato completamente il flusso proveniente dalla condotta del Biferno, ha proceduto ad avviare la riapertura dell’erogazione idrica presso il serbatoio ...Conferenza stampa questa mattina presso la sede degli uffici di Gesesa in contrada Pezzapiana per fornire maggiori chiarimenti ai cittadini di Benevento, Ponte e Melizzano relativamente alla situazion ...