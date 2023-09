Genoa | nasce la casa delle giovanili | anche i tifosi potranno diventare azionisti

(Di martedì 12 settembre 2023) Un bond da 5 milioni di euro per finanziare parte della costruzione della nuovadel. Con un progetto che ha del ri...

Focus: l'esordio della Nazionale (1910), come nasce la prima Italia FIGC

7 settembre 1893. Nasce il Genoa Cricket and Football Club, prima squadra di calcio in Italia EOS Sistemi avanzati scrl

Un bond da 5 milioni di euro per finanziare parte della costruzione della nuova casa delle giovanili del Genoa. Con un progetto che ha del rivoluzionario, almeno nel mondo del calcio italiano, il club ...Genova – Nasce la Casa dei Giovani del Genoa. La Badia di Sant’Andrea, acquistata dal club rossoblù l’anno scorso per circa 2,5 milioni di euro, diventerà la sede del settore giovanile e femminile del ...Da Solenghi a Bassetti: “La mia prima partita nella Nord uno 0-5 con l’Udinese di Zico”. Onofri: “Grazie a Fossati e Simoni per avermi dato il privilegio di ...