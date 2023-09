...Summer Party I riflettori sul Mediterraneo aprono laShipping Week Genova, 12 settembre 2023 - Mediterraneo, grande risorsa per un rilancio anche dell'economia italiana, sfruttando al'...Inlavorano in club che hanno più risorse e ambizioni altissime a tutti i livelli". Verri ... Per avere un termine di paragone, ilè salito dalla Serie B con 30 milioni di spesa per gli ......con alti e bassi - ha proseguito Biraschi - come inè la vita. Quello che posso dire è che calcisticamente e umanamente parlando ho cercato sempre di dare il massimo ed onorare ilnon ...... il portiere arrivato dalritrova la posizione al momento più opportuno 31' punizione dal ... palla sul31' ammonito Broccanello per un fallo in ritardo su Opoku, pochi attimi prima Lo Bosco ...

Genoa, il fondo 777 Partners vicino a un club di Premier League ItaSportPress

Gli americani di 777 Partners a un passo dall'acquisto dell'Everton Calcio e Finanza

Dopo l'investimento sul Genoa e su altri club europei fatto negli scorsi anni dunque, il fondo "777 Partners" è a un passo dall'accordo per l'acquisizione dell'Everton ...Genova, 12 settembre 2023 – Mediterraneo, grande risorsa per un rilancio anche dell’economia italiana, sfruttando a fondo l’asset mare. Ma il Mediterraneo conferma ogni giorno la sua fama di mare inqu ...Sono stati anni bellissimi con alti e bassi, come in fondo è la vita. Quello che posso dire è che calcisticamente e umanamente parlando ho cercato sempre di dare il massimo ed onorare il Genoa non ...