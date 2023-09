Gelmini | “Occorre detassare gli investimenti sulla formazione”

(Di martedì 12 settembre 2023) Laqualificata è diventata un pilastro fondamentale per il progresso e la crescita di una nazione. Con la velocità delle innovazioni e l'evoluzione delle esigenze professionali, è diventato vitale garantire ai giovani le competenze e le conoscenze necessarie per navigare con successo nel panorama professionale contemporaneo. L'articolo .

risanare le periferie delle nostre città, offrire alternative formative agli adolescenti ... Quella riforma fu affossata dalla ministracon la vittoria del centrodestra . Sembra quasi di ...... presidente di Azione, che aggiunge: ' Insieme alle colleghe Bonetti eabbiamo presentato a ... Si è già perso troppo tempo,fare presto. Il governo - conclude Carfagna - ha agito per ...... Fabrizio Benzoni, Simona Bordonali, Stefano Borghesi, Maurizio Casasco, Mariastella, Gian ... In un territorio unico per progettualità e capacità produttiva,rafforzare i sistemi di ...