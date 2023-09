Gazzetta – Asllani | “Restare all’Inter il mio sogno”

(Di martedì 12 settembre 2023) 2023-09-11 19:18:35 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: Il centrocampista albanese ha parlato degli ultimi giorni della finestra di mercato estiva e della prospettiva di andare al Sassuolo nello scambio con Maxime Lopez Kristjanè stato vicino alla cessione negli ultimi giorni del mercato estivo (scambio con Maxime Lopez del Sassuolo) e invece potrà continuare il “suo” ovvero indossare la maglia dell’Inter. L’albanese, reduce dagli impegni con la sua nazionale, è rientrato oggi pomeriggio ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti in vista del derby, ma intanto ieri ha rilasciato un’intervista a Klan Tv nella quale ha spiegato cosa è successo nella finestra estiva chiusa l’1 settembre: “Dai media italiani – ha osservato – avete letto che c’era la ...

Il centrocampista albanese ha parlato degli ultimi giorni della finestra di mercato estiva e della prospettiva di andare al Sassuolo nello scambio con Maxime Lopez ...Kristjan Asllani riceve ancora fiducia nel centrocampo della sua ... ancora perfetto dalla piazzola. (Gazzetta del Sud) ...La settimana del derby durante la sosta per le nazionali. Un intreccio che non è mai semplice e che non piace mai a nessun allenatore. Figurarsi a chi come Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha tanti ...