Gaeta | trovate due mine in mare | la Guardia Costiera fa brillare gli ordigni bellici

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 settembre 2023)– Si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza delle acque antistanti la spiaggia di Sant’Agostino. Domenica scorsa, infatti, un bagnante intento in attività di snorkeling aveva segnalato la presenza di due presuntia circa 100 m dalla costa su un fondale di 2 metri. Immediatamente ladi, in coordinamento con agenti della locale Polizia di Stato e l’omologa civica amministrazione, rispettivamente per la parte ae sulla spiaggia, avevano interdetto la frequentazione della zona interessata dai rischi di esplosione; la stessa potrà nuovamente avere corso solo adesso che glisono stati rimossi. Ladistamani ha quindi ...