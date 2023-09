G20 | disavventura per Trudeau | cosa è successo

(Di martedì 12 settembre 2023) G20,per Justin: a quanto pare il premier canadese si trova ancora a Nuova Delhi.di preciso Tutti i leader mondiali ed europei, ospiti dell’India nell’ultimo G20 che si è svolto a Nuova Delhi, sono ritornati nei loro rispettivi Paesi ed ovviamente al lavoro. Tutti, tranne uno: il Canada. Infatti Justin, a quanto pare, è rimasto ancora bloccato nella capitale indiana. Insieme a lui, ovviamente, anche la sua delegazione. Per quale motivo? Secondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che il suo aereo, che avrebbe dovuto riportarlo a casa, abbia avuto più di un problema tecnico. Il premier del Canada, Justin(Ansa Foto) Notizie.comIl velivolo in questione è quello dell’Aviazione militare canadese. La conferma ed ulteriori ...

G20, disavventura per Trudeau: resta bloccato in India per un ... Tag24

Si chiude "male" il G20 per Justin Trudeau: il premier canadese è rimasto bloccato in India per un guasto aereo.Leggi tutto G20, ecco perché gli animalisti di PETA hanno protestato con lo striscione ...