Fuori dal coro | le anticipazioni della puntata di domani 13 settembre

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 settembre 2023) : Mario Giordano intervista il generale Roberto Vannacci, mercoledì 13, nel nuovo appuntamento con “dal“, il programma di approfondimento e inchiesta in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano intervista il generale Roberto Vannacci. Al centro, un reportage nei luoghi in cui regna l’illegalità tra immigrazione incontrollata e mancanza di sicurezza per i cittadini. Nel corsoserata, focus sul cambiamento climatico e sui danni provocati dall’uomo per una serie di opere programmate e rimaste irrealizzate. Leggi anche: Covid, Pregliasco: “le nuove varianti bucano l’immunità” Spazio inoltre ad un’inchiesta sul caro affitti a Milano e a un reportage sulle baby gang di Bari che si fanno pubblicità sui social ...