Funivia del Mottarone | chiesto il processo per 8 compreso Leitner

(Di martedì 12 settembre 2023) Per l'incidente delladel, che causò 14 vittime per il distacco di una cabina della funviai,, la Procura di Verbania hailper otto persone, tra fisiche e giuridiche. Si tratta, oltre alle due società, di Luigi Nerini, titolare della Ferrovie del, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, allora rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto e, per, il gruppo incaricato della manutenzione, Anton Seeber, presidente del cda, Martin, consigliere delegato e Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. Per gli indagati le accuse contestate sono attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, disastro colposo, omicidio plurimo ...

Per l'incidente della funivia del Mottarone, in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone, la Procura di Verbania ha chiesto il processo per otto persone, tra fisiche e giuridiche.

Milano, 12 settembre 2023 – Otto persone, tra fisiche e giuridiche, a processo. E' la richiesta della Procura di Verbania per l'incidente della Funivia del Mottarone, in cui i morti furono 14, unico sopravvissuto un bambino. Le ipotesi di accusa vanno dall'attentato alla sicurezza dei trasporti all'omicidio plurimo colposo.