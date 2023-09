Frejus aperto | ma chiuso il tunnel del Gottardo | cosa succede

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 settembre 2023) A partire dalla tarda domenica, le autorità svizzere hanno annunciato la temporanea chiusura della galleria stradale del San, uno dei principali attraversamenti alpini utilizzati quotidianamente anche per il trasporto di merci provenienti dall’Italia. La ragione di questa chiusura è attribuita al “danneggiamento della soletta intermedia”, in cui alcune porzioni di calcestruzzo si sono staccate dalla galleria, precipitando sulla carreggiata. Fortunatamente, nessuno è stato coinvolto nell’incidente, ma questo ha suscitato preoccupazioni tra gli esperti. Durante un primo sopralluogo, è stato individuato un cedimento lungo 25 metri sulla parte superiore del. Attualmente, non è stata stabilita una data precisa per la riapertura, poiché ciò dipenderà dall’entità dei danni rilevati e dalla necessaria manutenzione. Nel frattempo, il traffico ...