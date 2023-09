Free Guy | il regista | Il successo di Barbie ha bloccato il sequel

(Di martedì 12 settembre 2023) Ecco in che modo il grandediavrebbe intralciato i piani per undella pellicola con Ryan Reynolds. Nel corso di una nuova intervista, Shawn Levy ha parlato nuovamente della possibilità di realizzare undiGuy, la pellicola del 2021 con Ryan Reynolds protagonista, ma ha rivelato che il recentediavrebbe influito negativamente sui suoi piani, per via delle numerose somiglianze tra i due film. "Non è ancora certo che lo realizzeremo. AmiamoGuy e l'amore dei fan verso il film si è fatto sentire, se così si può dire, con scosse di assestamento negli ultimi due anni", ha detto Levy. "Stiamo sviluppando un, ma la verità è che ora è …

Jodie Comer , attrice emergente apprezzata in Killing Eve e nei film The Last Duel e, è la protagonista di The End We Start From - alla lettera, la fine da cui partiamo - scritto da Alice Birch e diretto da Mahalia Belo , che dopo l'anteprima al Toronto Film Festival uscirà ...... TATAMI diNattiv e Zar Amir Ebrahimi Premio Pietro Bianchi 2023 - Giornalisti ...di Agnieszka Holland Premio Soundtrack Stars - Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e...La miniserie è prodotta da Shawn Levy , Dan Levine e Josh Barry per 21 Laps Entertainment (Stranger Things, The Adam Project, Tenebre e Ossa, Arrival,). Anche Steven Knight è produttore ...La miniserie è prodotta da Shawn Levy, Dan Levine e Josh Barry per 21 Laps Entertainment (Stranger Things, The Adam Project, Tenebre e Ossa, Arrival,). Anche Steven Knight è produttore ...

Free Guy, il sequel è a rischio a causa di Barbie ComingSoon.it

Free Guy 2: Shawn Levy spiega gli effetti di Barbie sul potenziale ... BadTaste.it Cinema

Ecco in che modo il grande successo di Barbie avrebbe intralciato i piani per un sequel della pellicola con Ryan Reynolds.Una donna diventata madre affronta col figlio neonato una catastrofe naturale in The End We Start From, con Jodie Comer. Nel cast anche Benedict Cumberbatch che è produttore esecutivo. Ecco il primo t ...Un sequel di Free Guy è in fase di sviluppo, ma potrebbe essere a rischio. Stando alle parole del regista Shawn Levy, è tutta "colpa" di Barbie.