Frattesi rilancia l’Italia | Spalletti supera le insidie del mese di settembre

(Di martedì 12 settembre 2023) Si chiude con un grosso sospiro di sollievo l’insidiosodidella Nazionale azzurra. Due anni fa i due pareggi con Bulgaria e Svizzera furono il preludio della seconda dolorosa mancata qualificazione ai Mondiali. Dopo la beffa di Skopje e i fantasmi rievocati dalla Macedonia del Nord, a San Siro il nuovo corso targatoera già a un pericoloso bivio. Uno scontro diretto, quasi da dentro o fuori, contro l’Ucraina, alla seconda panchina e sul prestigioso palcoscenico del ‘Meazza’. Un testto, pur con qualche brivido (più per il risultato rimasto in bilico sino all’ultimo che per la mole di gioco e di occasioni create), che permette agli azzurri di respirare e guardare con ritrovata fiducia al doppio impegno di ottobre con Malta e Inghilterra. ‘Gruppo compatto’ e ‘scelte feroci da difendere’ ...

Al Meazza l'Italia ha un solo risultato a disposizione e contro l'Ucraina non fallisce: vince 2-1 e continua a sperare nella qualificazione diretta agli europei 2024. Gli azzurri partono subito forte. Stavolta San Siro sorride agli azzurri, dopo lo 0-0 da incubo contro la Svezia che costò i Mondiali 2018. La vittoria contro l'Ucraina. A Milano, gli Azzurri ottengono il primo successo con il nuovo Ct in panchina e raggiungono al secondo posto in classifica la squadra di Rebrov, con una partita in meno: decide la doppietta del centro