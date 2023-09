Frattesi | che numeri con l’Italia | il dato

Al la pressione dell'Italia dà i suoi frutti: Sudakov scivola, Zaccagni ne approfitta e appoggia in area perdi destro fulmina Bushchan per l'1 - 0. La squadra di Spalletti non arresta ...Così alla mezz'ora arriva il raddoppio, ancora con, praticamente in fotocopia (destro all'angolino da dentro l'area), solo più fortunoso , dopo un rimpallolo libera e il Varlo ...... poi a ridosso della mezz'ora trova anche il raddoppio: la firma è ancora quella diviene centrato da una conclusione di Zaniolo e, dopo un rimpallo su Raspadori, indovina il diagonale ......salvano capra e cavoli (per ora). Italia - Ucraina: gli Azzurri tornano al successo, prima vittoria per Spalletti .: "Normale non sia titolare nell'Inter, queste partite mi fanno ...

L'Italia reagisce: super Frattesi e Spalletti sorride. Ucraina battuta Tuttosport

L'Italia supera l'Ucraina con super Frattesi: prima gioia azzurra per Spalletti La Gazzetta dello Sport

Frattesi ieri era assai poco settembrino. Chiusura per San Siro, che a tratti ha fischiato Donnarumma ma durante gli inni ha omaggiato gli ucraini con un applauso scrosciante. In un mondo in cui ogni ...Dopo le parole di Enzo Raiola, agente di Donnarumma, nel post partita di Italia-Ucraina anche Davide Frattesi, grande protagonista del match con la doppietta che è valsa la vittoria, è intervenuto sui ...Azzurri arrembanti, ottimo l'avvio. Sudakov scivola, Zaccagni soffia palla e serve Frattesi che sblocca il match al 12'. Il centrocampista raddoppia al 29' dopo una carambola sul tiro di Zaniolo.