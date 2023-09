Francobollo italiano per Elisabetta II | primo ad una personalità straniera

(Di martedì 12 settembre 2023) L’Italia dedica uncommemorativo alla ReginaII, la sovrana più longeva della storia britannica, scomparsa l’otto settembre di un anno fa. Con l’eccezione di alcuni Papi, la Reginaè ilcaso di unaa cui l’Italia dedica uncommemorativo. Ilè stato presentato questo pomeriggio presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso e dell’ambasciatore britannico in Italia Lord Llewellyn. “Dedicare una unainternazionale è un evento straordinario in Italia. Rappresenta un tributo emblematico di stima e affetto, un importante riconoscimento da parte dell’Italia e degli ...

Con l'eccezione di quelli raffiguranti i Papi, si tratta del primodedicato a una personalita' straniera. La regina Elisabetta - ha detto il ministro delle imprese e del made in ...... Robert Jenrick , ministro britannico per l'Immigrazione; Nicola Molteni , sottosegretario all'Interno. George Freeman , ministro per l'Innovazione e la ricerca britannico. IL......da 5 soldi è in vendita a un prezzo incredibile su Bolaffi Dove comprare francobolli da collezione Questoda 5 soldi è in vendita a un prezzo incredibile su Bolaffi Ilin ..."Gina Lollobrigida ha portato il talento, la bellezza e lo stilenel tempio del cinema ... Lucia Borgonzoni "L'emissione dele la consegna del Nastro d'Argento, nell'ambito dell'...

Poste Italiane comunica che oggi 12 settembre 2023 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo della Regina Elisabetta II del Regno Unito, relativo al ... Con l'eccezione di alcuni Papi, Queen Elizabeth è il primo caso di una personalità straniera a cui l'Italia dedica un francobollo commemorativo ...